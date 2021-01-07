عكاشة: ما حدث بأمريكا أمس لم يحدث بالعصور الحديثة قط

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه و بعد ما جري، بالأمس، في الولايات المتحدة الأمريكية وإعتماد نتيجة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن، فإن أمريكا باتت قاب قوسين أو أدني من حضور بايدن إلى رأس السلطة في عملية انتقال للسلطة: «المشهد كان لافت وحصل في التاريخ مرتين في عامي 1700 و1800».

انزعاج الكبير أصاب المجتمع الأمريكي

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية «DMC»، أن الانزعاج الكبير الذي أصاب المجتمع الأمريكي جراء هذا السلوك عجل من مسأله الحسم المتعلقة بانتقال السلطة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس الجديد للبيت الأبيض، حيث أن ما حدث بالأمس، جعل قطاع كبير بداخل الحزب الجمهوري يدين مثل تلك الأعمال ويطالب بسرعة عقد جلسة الموافقة على الرئيس الجديد والانتهاء من عملية حسم الرئيس بدلا من تطور الوضع خلال الفترة المقبلة.

المجتمع السياسي الأمريكي أمام إشكالية كبرى

وأوضح أن المجتمع السياسي الأمريكي حاليا بات أمام إشكالية كبرى طالتها فترة الانتخابات ما بين الرئيس الجمهوري والديمقراطي، وهناك إنقسام كبير في الشارع الأمريكي حيث أن الكتل التصويتيه لكلا من المرشحين تقدر بالملايين ، بخلاف وجود فارق ليس بالكبير ما بين المرشحين: «رقم استثنائي وكبير جدا ومعضله هتواجه الإدارة القادمة».

ما حدث بالأمس هز قوة أمريكا عالميا

وأكد أن حادث الأمس قد يستنفز القدرة الأمريكية الخارجية حيث أن أمريكا مازالت ترى نفسها قائدة للعالم كله، في حين أن تلك الصورة التي حدثت بالأمس، قد عكست مشاهد من الانقسامات بشاكلة كبيرة هزت صورتها أمام كافة دول العالم، كما وأن تدخل الحرس الرئاسي لتأمين العملية السياسية برمتها كان مشهدا داعيا لممارسة قدر أكبر من الصرامة بأن تمر الفترة بهدوء وأن تفرض سيادة القانون بصورة صحيحة وجادة لتوصيل المشهد وتسليم واستلام للسلطة بشكل سلس.

وأشار إلى أن الحزب الجمهوري دخل في مأزق كبير بما حدث، بالأمس، من رئيسه دونالد ترامب، ويري كافة المراقبين وثيقي الصلة بالمجتمع الأمريكي بأن «الحالة الترامبية»، هو تيار كبير سيظل موجود بداخل الحزب الجمهوري، ولن يغيب عن المشهد، وسيكون موجود بشكل دائم، وسيظل ذلك التيار باقيا: «إشكالية صعب التنبوء بها، ويجب أن ننتظر لما بعد 20 يناير حتى نفهم إلى أين سيذهب الموقف الأمريكي».