9 معلومات عن «ظل مبارك» حامد شعراوي بعد وفاته اليوم

توفي، صباح اليوم الخميس، اللواء حامد محمد شعراوي، قائد الحرس الجمهوري الأسبق للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إثر إصابته بأزمة صحية، تاركًا تاريخًا كبيرًا صنعه بالمشاركة في عدد من الحروب من بينها حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر، كما شارك في معركة أبو عطوة في مدينة الإسماعيلية، حيث دمرت فيها جميع دبابات القائد الإسرائيلي «آرئيل شارون»، فضلا عن بطولاته فى عبور قناة السويس أكثرمن مرة كأحد أبطال الصاعقة لاستطلاع النقط القوية بمنطقة التينة جنوب بورسعيد فى أغسطس 1970.

وفي السطور التالية يرصد «الوطن»، أبرز 9 معلومات عن اللواء حامد شعراوي، والتي جاءت على النحو التالي:

- ينتمي اللواء حامد شعرواي لأسرة عرفت بالوطنية في محافظة الإسماعيلية، فقد كان والده أحد الفدائيين في حرب 56.

- التحق اللواء حامد شعراوي بالكلية الحربية وفور تخرجه تم تعيينه بسلاح الصاعقة.

- شارك في حرب الاستنزاف عام 1968، وحرب أكتوبر 1973.

- في عام 1974 انتقل إلى الحرس الجمهوري برتبة رائد ليتولى قائد سرية؛ كنوع من التكريم، بعد أن تم أختياره من قبل اللواء حسن المصري قائد الحرس الجمهوري في الفترة من 1976 وحتى 1984.

- تمت ترقيته إلى رتبة عقيد في عام 1989، وتولى قيادة الوحدة 6 بالحرس الجمهوري، وكانت تضم مجموعة من أكفأ الضباط الذين يتميزون بمستوى عال من المهارة.

- تولى منصب قائد الحرس الجمهوري للرئيس الراحل حسني مبارك، بديلا لرضا سالم الذي طلب التقاعد، ورشحه لكي يخلفه في المنصب.

- استمر اللواء حامد شعراوي في منصبه لمدة 16 عاما كقائد للحرس الجمهوري.

- في عام 2004 أنهى عمله كقائد للحرس الجمهوري، ليصبح سكرتيرا خاصا للرئيس حسني مبارك لمدة 3 سنوات.

- تقاعد بعد ذلك وترك العمل في الرئاسة، والتحق بالعمل في شركة بترول بقرار منه.