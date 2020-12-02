القصة الكاملة لأزمة المسلماني وعلاء مبارك.. السبب ثروة الرئيس الأسبق
المسلماني يعتذر.. ونجل الرئيس الراحل يرد: بعد 10 سنين جاي تعتذر؟
كتب:
إسراء سليمان
08:28 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني
"ثروة مبارك وأبنائه"، كانت كلمة السر في نشوب أزمة بين الكاتب الصحفي أحمد المسلماني وعلاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد أن تحدث الأول عن ثروة الآخير ثم عاد معتذرا في إحدى لقاءات له عما قال بعد 10 سنوات، وهو ما دفع نجل الرئيس الأسبق للرد عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".
"الوطن"، ترصد القصة الكاملة لتلك الأزمة:
البداية، كانت بتقديم الكاتب الإعلامي أحمد المسلماني، اعتذارًا على الهواء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته.
وقال "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إنّ الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، مشيرًا، إلى أنّه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة"، الذي تحدّث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.
وقدّم "المسلماني"، اعتذارًا لأسرة مبارك، لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنّه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أنّ أصحاب التقارير لهم أهواء شخصية.
وفي المقابل، خرج علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليرد على اعتذار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه على تويتر، "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".
واستشهد علاء مبارك في رده بآية من القرآن الكريم: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".