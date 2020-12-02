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القصة الكاملة لأزمة المسلماني وعلاء مبارك.. السبب ثروة الرئيس الأسبق

المسلماني يعتذر.. ونجل الرئيس الراحل يرد: بعد 10 سنين جاي تعتذر؟

كتب:

إسراء سليمان
08:28 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

"ثروة مبارك وأبنائه"، كانت كلمة السر في نشوب أزمة بين الكاتب الصحفي أحمد المسلماني وعلاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد أن تحدث الأول عن ثروة الآخير ثم عاد معتذرا في إحدى لقاءات له عما قال بعد 10 سنوات، وهو ما دفع نجل الرئيس الأسبق للرد عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".

"الوطن"، ترصد القصة الكاملة لتلك الأزمة:

البداية، كانت بتقديم الكاتب الإعلامي أحمد المسلماني، اعتذارًا على الهواء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقال "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إنّ الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، مشيرًا، إلى أنّه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة"، الذي تحدّث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.

وقدّم "المسلماني"، اعتذارًا لأسرة مبارك، لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنّه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أنّ أصحاب التقارير لهم أهواء شخصية.

وفي المقابل، خرج علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليرد على اعتذار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه على تويتر، "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".

واستشهد علاء مبارك في رده بآية من القرآن الكريم: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".

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