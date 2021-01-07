الطوائف المسيحية تشكر رئيس الوزراء: يذلل صعوبات «تقنين أوضاع الكنائس»

وجهت الطوائف المسيحية الثلاث، المُمثلة للكنائس المصرية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر على جهوده ودعمه لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك خلال الجلسات المختلفة التي يترأس فيها اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، مؤكدين إبدائه المرونة الكاملة للتقنين وفق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.

رسالة شكر للرئيس

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد وجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن قانون بناء الكنائس، أتاح تقنين أوضاع الكنائس المبنية بالفعل دون ترخيص، وبناء كنائس في الأماكن التي تحتاجها وفق عدد السكان.

توفيق أوضاع الكنائس

وقال القمص ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إن بعض الصعوبات والتحديات واجهتهم في تنفيذ القانون فيما يتعلق بتقنين أوضاع الكنائس المبنية بالفعل والمباني الملحقة بها خلال إجراء المعاينات، والحماية المدنية، ولكن تم تذليل الصعوبات والعقبات عقب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «أنطون»، في فيلم تسجيلي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، أنهم عرضوا على رئيس الوزراء الصعوبات التي تواجه التنفيذ بتفاصيلها، ووجود استحالة في تنفيذ بعضها، ليتفهم رئيس الوزراء الأمر، وكانت استجابته سريعة جداً خلال لقائنا معه، كما قال نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس.

تقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى تابع

وأشار إلى صدور 18 قرارا من رئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس منذ عام 2018 حتى الآن، بإجمالي 1800 كنيسة ومبنى تابع لها، بواقع 1054 كنيسة، و746 مبنى.

نقطة تحول مهمة في مصر

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، وجود مرونة كاملة لدى مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولجنة توفيق الأوضاع بتنفيذ قانون «بناء الكنائس»، واصفاً إياه بـ«نقطة تحول مهمة جداً في مصر».

وأضاف رئيس «الطائفة الإنجيلية»، في «الفيلم التسجيلي»، أنه بمقتضى القانون تتقدم الكنائس القائمة بالفعل دون تراخيص بأوراقها لتقنين أوضاعها.

الحفاظ على دور العبادة

وأوضح أن هناك بعض الكنائس التي تحتاج تعديل مكانها أو تعديلات بداخلها، وهنا تضمن القانون ألا تلغى العبادة فيها، إلا حين تجد الدولة والكنيسة معاً أماكن بديلة، مما يحافظ على الكنائس السابقة.

رقم لم يحدث في 200 عاماً

وأوضح أنه في الـ200 سنة السابقة كان هناك 500 كنيسة فقط لها تصاريح رسمية ومكتوبة للطائفة الإنجيلية، وفي 4 سنوات فقط، تمت إضافة تصاريح وتراخيص لقرابة 310 كنائس وبيت مؤتمرات جدد.