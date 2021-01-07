المنيا في الصدارة.. «حلم المسيحيين» يتحقق في تقنين أوضاع 1800 كنيسة

نجحت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حل أزمة عدم تقنين أوضاع الكنائس، بعد صدور قانون ينظم بنائها، ولكن الملف الأهم كان تقنين أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، وهو الملف الذي حمله على عاتقه مجلس الوزراء، حين أسند لرئيس مجلس الوزراء رئاسة اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس، لتنتهي الحكومة منذ عام 2018 حتى الآن من تقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى تابع لها، بإجمالي 1054 كنيسة، بالإضافة إلى 746 مبنى.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية قائمة المحافظات الأكثر في «توفيق الأوضاع»، بحسب تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجاءت قائمة تلك المحافظات كالآتي:

1- المنيا

احتلت محافظة المنيا صدارة المحافظة في «التقنين» بإجمالي 316 كنيسة ومبنى تابع لها.

2- الجيزة

جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني في «سباق التقنين»، بإجمالي 166 كنيسة ومبنى تابع لها.

3- سوهاج

تقع محافظة سوهاج في المرتبة الثالثة بإجمالي 159 كنيسة ومبنى.

4- القليوبية

جاءت محافظة القليوبية في المركز الرابع بإجمالي 150 كنيسة ومبنى.

5- الإسكندرية

ووقعت محافظة الإسكندرية في المرتبة الخامسة بإجمالي 141 كنيسة ومبنى.

6- القاهرة

تأتي «العاصمة» في المرتبة السادسة بإجمالي 113 كنيسة ومبنى.

7- أسيوط

احتلت محافظة أسيوط المرتبة السابعة بإجمالي 111 كنيسة ومبنى.

8- الشرقية

جاءت محافظة الشرقية في المركز الثامن، بإجمالي 108 كنيسة ومبنى.

9- البحيرة

تأتي محافظة البحيرة في المرتبة التاسعة بإجمالي 105 كنيسة ومبنى.

10- بني يوسف

تختم محافظة بني سويف قائمة أكثر 10 محافظات في التصالح بإجمالي 92 كنيسة ومبنى تابع لها.

يأتي ذلك فيما تأتي محافظتي جنوب سيناء، والوادي الجديد في المرتبة الأخيرة من حيث المحافظات الأقل توفيق أوضاع بواقع مبنيين لكنائس ومبنى فقط لكلاً منهما.

وتتزامن تلك التحركات مع بناء عدد من الكنائس في المدن الجديدة، وغيرها من محافظات الجمهورية.