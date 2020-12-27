عمرو أديب: زيارات السيسي للأقباط في الكنائس تدل على المواطنة

أكد الإعلامي عمرو أديب، على أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للكنيسة وتهنئة الأقباط في أعيادهم وخاصة في أعياد الميلاد وتواجده في الكنائس وقت الاحتفالات، تعد نوعا من أنواع التكريم والمشاركة الطيبة وانخفاض نبرة التطرف: « زمان كان بيتقال لا تهنئ أخوك النصراني، وحاليًا اللي بيعمل الكلام ده بنلاقي المصريين بيقولوا لا لو سمحت أقف عندك لأننا معندناش الكلام ده فالدين لله والوطن للجميع وكانت هذه العبارة منذ ثورة 1919».

هذه الأيام فرصة للتأكيد على المواطنة

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أنه في هذه الأيام فرصة أن نعود ونؤكد على المواطنة، «كلنا مواطنين وكلنا دمنا بيسال من الإرهاب، وأنا كنت موجود في الكنيسة اللي في العباسية يوم ما حصل التفجير وكنت أول واحد هناك وشوفت الدم على الأرض وشوفت اللواء المسلم وهو قاعد على ركبه بيلم الإزاز من الأرض علشان يروح يشوف في المعمل الجنائي مين اللي كان مسؤول عن عملية التفجير».

المسلمين والأقباط واحد

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الإحساس والتقارب عندما دخل أيضا المهندسين لكي يعيدوا ترتيب الكنيسة التي تفجرت ووقوفنا بجانب بعضنا البعض وكل هذه الأشياء نتذكرها اليوم.