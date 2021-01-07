طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة تصل حد الضباب واضطراب بالملاحة البحرية

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، في الفترة من الجمعة الموافق 8 يناير وحتى الأحد 10 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة أنّ طقس الجمعة دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، أما شمال الصعيد فيكون دافئ نهارا.

كما حذّرت الهيئة من الانتشار الكثيف للشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على غالبية الأنحاء.

أما عن طقس السبت، فتشير توقعات الهيئة إلى أنّه يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى انتشار كثيف للشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على غالبية مناطق الجمهورية، مشيرة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على خليج السويس.

وأضافت الهيئة أنّ طقس الأحد دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، بينما يسود جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا، مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد، مع انتشار كثيف للشبورة المائية تصل لحد الضباب على معظم الأنحاء.

كما نوهت الهيئة بأن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين، مع نشاط لحركة الرياح على حنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يؤدي لاضطراب بالملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم السبت 9 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الأحد 10 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.