الأرصاد: الطقس مستقر وشبورة كثيفة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب ظاهرة جوية ومن الطبيعي حدوثها، ولكننا في مصر لم نعتد استمرار الشبورة الضبابية على مدار وفترات وأيام طويلة، لذلك يشعر المواطنين بوجود أمر غريب، مؤكدة أنّ الطقس يشهد حالة من الاستقرار الشديد رغم بداية فصل الشتاء قبل نحو أسبوعين: «استقرار يعني مرتفع جوي مأثر علينا ورياح شمالية شرقية جاية من البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من كميات المياه، وانخفاض بدرجات الحرارة الصغرى أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مع هدوء سرعات الرياح، وكل هذه عوامل تؤدي لتكون الشبورة المائية».

الطقس دافئ تماما خلال ساعات النهار

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنّ العوامل السابق ذكرها والتي تتسبب في تكون الشبورة المائية مستمرة الفترة المقبلة، وحتى نهاية الأسبوع، ما يعني استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة والضباب مستمران حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أنّ الطقس دافئ تماما خلال ساعات النهار، وبمجرد انقشاع الشبورة تبدأ الشمس في السطوع مرة أخرى، رغم أنّ شهر يناير من المفترض أن يكون بداية لفصل الشتاء وتنخفض به درجات الحرارة وفرص الأمطار تكون متوافرة، لكن حتى الآن الطقس مستقر وهناك فرص للأمطار على السواحل الشمالية، لكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة اليوم وغدا.

لم نشهد حالات من عدم الاستقرار القوية في هذا الشتاء منذ بدايته

وأكدت شاكر، أنّنا لم نشهد حتى الآن حالات من عدم الاستقرار القوية في هذا الشتاء منذ بدايته، لكن متوقع الفترة المقبلة أن نشهد منخفضات جوية وحالات من عدم الاستقرار، وبمجرد ظهور المنخفضات الجوية سيتم الإعلان عنها على الفور، مشددة على أنّ الشبورة المائية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وقد تمتد لبدايات الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء

وأشارت شاكر إلى أنّ درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين و3 درجات، إذ تترواح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة من 22 لـ23 درجة ودرجات الحرارة الصغرى تسجل 11 درجة على القاهرة، والسواحل الشمالية من 19 لـ20 درجة العظمى، والصغرى 12 درجة ومدن شمال الصعيد المنيا والفيوم وأسيوط درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 23 لـ24 درجة والصغرى تتراوح بين 7 لـ8 درجات مئوية، ويكون هناك انخفاض كبير بدرجات الحرارة الصغرى على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 لـ27 والصغرى من 10 لـ11 درجة مئوية، ومنطقة وسط سيناء وتحديدا كاترين تصل درجات الحرارة الصغرى لـ3 درجات مئوية نتيجة الارتفاعات والجبال هناك.