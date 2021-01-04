حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وكشف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدًا، فهي انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن تساقط الأمطار الخفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 12

بلطيم 21 14

مطروح 22 10

السلوم 20 11

سيوة 20 08

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 04

نويبع 24 18

طابا 22 13

كاترين 20 05

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 10

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 27 11

إدفو 27 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 25 05

شلاتين 26 17

أبورماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدرية 24 18