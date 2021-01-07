أحمد فايق: معدلات نمو البرازيل قلت.. لكن إحنا ربنا مطبطب علينا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جنوب إفريقيا أكثر عدوى من الفيروس الأصلي بعد أن ارتفعت أعداد الإصابة إلى 24 حالة من كل 100 والوفيات إلى 68 حالة من كل 100 ألف حالة بإجمالي وفيات 29 ألفا وإصابات 1.1 مليون حالة بحسب إحصاءات المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

سبب تحذير الصحة من الـ 6 أشهر القادمة

وأضاف فايق خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC: «ده يبرر تصريح منظمة الصحة العالمية أن الستة الشهور اللي جايين ليه صعبة على الجميع، هل السلالة هتطلع صعبة أوي ولا حنينة شوية زي سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ده اللي هنعرفه مع الأيام والدراسات اللي لسه منتهتش، وفي حاجة حصلت إمبارح وهي الرئيس البرازيلي قال إن بلاده مفلسه بس البلد مأعلنتش الإفلاس بشكل رسمي».

الأمور ماشية كويس

وتابع: «البرازيل عاملة حاجة زي تكافل وكرامة 68 مليون من الشعب بيخده منحة بـ 600 ريال برازيلي من 9 شهور والرئيس البرازيلي قال لمواطن بيسأله عن المنحة دي، قاله إحنا مفلسين وإحنا مكسورين اقتصاديا لكن الإفلاس الاقتصادي بشكل كامل مقالوش، وده كلام معناه إنهم معهمش فلوس يدفعوا المنحة ودي بلد ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم وحققت معدل نمو تناقصي بنسبة 6% على الرغم أنه كان النمو المتوقع 2% كل ده بسبب كورونا، هنا أقدر أقول بأمانة شديدة الحمدلله ربنا مطبطب علينا وفي بلاد كتيرة الأمور ماشية كويس، وده مجرد توضيح للأمور عشان البرازيل لم تعلن إفلاسها بحسب ما قيل في أغلب وسائل الإعلام الغربية اللي مدققتش في الخبر ونقلته زي ما هو».