خبير «مصر تستطيع» في رومانيا: مصر قادرة على المنافسة في صناعة السيارات

قال المهندس أحمد أبوالنصر، مدير عام مجموعة «يارد» الصناعية الكبرى في رومانيا، وأحد خبراء مصر بالخارج في مجال الصناعات الثقيلة، إنّ صناعة السيارات من الصناعات المعقدة التي تضم الكثير من التفاصيل، ويجب دعم توطين صناعة مكونات السيارات في مصر، كما أنّ عملية توطين صناعة السيارات في مصر أمر ليس سهل، لكنه عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة، أبرزها تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.

وأضاف أبوالنصر، في حوار لـ«الوطن»، أنّه أعد توصيات وقدمها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وتنقلها بصفتها للوزارات والجهات المعنية للنظر فيها وبحث تنفيذها، لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تحقيق «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة.

ولفت إلى وجود تنسيق مع عدد من الجهات المصرية لإنتاج مكونات السيارات، خاصة إطارات السيارت، والصناعات المغذية لها، كما نبدأ في الدخول لمجال السيارات الكهربائية، والعالم الآن في حالة تطور مستمر، والنجاح في إنتاج مكون مصري له سمعة عالمية جيدة، بإمكانه أن يدر دخلا بالمليارات سنويا، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل في مجالات مختلفة.

وأوضح أبوالنصر، أنّ هناك مراحل مختلفة من التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، وهناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات، لخدمة الصناعات المغذية لها، مضيفا أنّ تخصصه في إطارات السيارت، وقدم للجهات المختصة تقريرا عن دخول مصر في تصنيع إطارات السيارات، خاصة أنّ مصر لا يوجد بها هذه الصناعة.

وأضاف أبوالنصر، أنّ هناك تعاونا مع الهند في إنتاج صناعات ثقيلة، ومن بين التوصيات التي قدمها لوزيرة الهجرة، تدريب كوادر مصرية في مجالات مختلفة من التصنيع، متابعا: «علينا البدء في الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة، ولدينا عقولا قادرة وخبرات أساتذة وبيئة واعدة، إن أحسننا توظيف ذلك سنحقق أهدافنا».

وزاد: «بمقدورنا إنتاج إطارات السيارات في مصر، والمكثفات وغيرها من مكونات السيارات، بالاتفاق مع شركات كبرى، وتوفير التدريب اللازم لشباب المهندسين والفنيين، للحصول على المعرفة اللازمة والاستمرار للوصول إلى منتجات مصرية قادرة على المنافسة»، موضحا أنّ عملية توطين السيارات أمر يحتاج لسنوات من التدريب والتأهيل، لتخريج كوادر من المصممين وغيرها من الفئات المشاركة في التصنيع، للدخول لمجال الصناعات الكبرى، لتغطية احتياجات السوق المصري وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى فرص العمل والأرباح المتوقعة، والأهم البدء في عمل قاعدة البيانات.

وأكد استعداده لنقل خبراته إلى مصر، موضحا أنّ رومانيا متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات الخراطة العمودية والتجويف، المخارط العمودية، وآلات الحفر والتفريز الأفقية، كما أشاد بدور وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وربط وزارة الهجرة لخبراء وعلماء مصر في الخارج، بجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وحصل المهندس أحمد أبوالنصر، على دبلوم مهندس ميكانيكي من جامعة بوليتكنك القاهرة، تخصص إنتاج، واكتسب مهارات تنظيمية إدارية ومهارات القيام والتنسيق ومسؤول حاليًا عن نحو 600 شخص.