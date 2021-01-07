إنتاج السيارات ضمن محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» مارس

تهتم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، باجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة، في إحياء الصناعة المصرية. وشهد شهر ديسمبر الماضي انعقاد حوارات بين علماء مصر في الخارج وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والمفترض عقده في شهر مارس المقبل.

ويعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، ويهدف إلى تبادل الآراء بين رجال الصناعة في الداخل والخارج لتحقيق أعظم استفادة والوصول إلى توصيات بناءة لاستعراضها على الجهات المعنية، ويرصد التقرير التالي محاور المؤتمر:

المحور الأول.. صناعة السيارات

- صناعة السيارات في مصر التي سوف تكون المحور الأساسي في المؤتمر، وذلك من حيث إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وعقد شراكات وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية أو المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

المحور الثاني.. الغزل والنسيج

- مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر، ويعتبر مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج، أمرا مهما لتطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج، كما تعتبر صناعة الغزل والنسيج من أهم المجالات الصناعية وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا المجال، لمحاولة إعادة مصر لما كانت عليه منذ سنوات في هذا المجال، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد لتحقيق هذا الهدف.

وبدأت وزارة الهجرة في تنفيذ فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية كالتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية، للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.

كما تم عقد 3 ندوات حوارية افتراضية مع خبرائنا وعلمائنا بالخارج ناقشنا فيها الاستثمار الصناعي وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوطين صناعة السيارات.