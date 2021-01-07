مدير عزل عين شمس: فقدان حاسة الشم ليس دليلا قاطعا على الإصابة بكورونا

قال الدكتور شريف محسن، منسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، مدير مستشفى العزل جامعة عين شمس بالعبور، إن فقدان حاسة الشم ليس عرضا أساسيا يعبر عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويصيب نحو نسبة من 5% إلى 10% من المصابين وهو حاجة مميزة للمصابين لكن ليس شرطا أساسيا.

عودة حاسة الشم بعد أسبوع من الشفاء

وأضاف خلال حواره اليوم الخميس مع برنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC ويقدمه الإعلامي أحمد فايق: الأشخاص بيستردوا حاسة الشم بعد أسبوع من الإصابة والأطفال أقل إدراكا إن عندهم ضعف في حاسة الشم، فالشخص كبير بيعرف إنه مش شامم لكن الطفل لو سنه صغير مش بيكون مدرك، المخالط المباشر يحتاج إجراء مجموعة من التحليل وإذا ظهرت أعراض يعمل أشعة مقطعية للتأكد من سلامة الرئة والمسحة دي آخر حاجة يعملها ولكن أول حاجة يعمل عزل منزلي وعن أسرته وأولاده لمدة لا تقل عن 10 أيام وإذا ظهرت أعراض يعمل بقى التحليل.

محدش عارف اللقاح مفعوله لحد إمتى

وتابع: أما النقطة الخاصة بتكوين الأجسام المضادة للمصابين محدش عارف قد إيه ولا معرفة فعالية اللقاح، وهي بتظهر بعد 45 يوما بس منعرفش فعاليتها ضد الفيروس ومش عارفين هل الفيروس هيقاوم اللقاح ولا لأ لسه في دراسات وحاليا بنبدأ التلقيح فقط، عندنا نوعين من الأجسام المضادة نوع بيظهر بمجرد الإصابة ونوع بعد فترة من الإصابة ولكن مسحة بي سي آر نسبة صحتها 60% فظهورها إيجابية دليل على الإصابة ولكن ظهورها في نتيجة سلبية لا يعني أن الشخص سليم تماما لذا يمكن إعادة التحليل للاطمئنان.