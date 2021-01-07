تواضروس: مبادرات الرئيس الصحية بتفرحني.. وكورونا هتخلص زي أي حاجة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن دور الكنيسة تجاه المجتمع روحي في الأساس، كما أن هناك أيضًا دور لخدمة المجتمع الذي تتواجد فيه، وتعمل على تلبية احتياجاته، موضحًا: «مع أزمة كورونا تعرض الكثيرون لأزمات اقتصادية، صادفت واحد بيقول لي اديني فلوس أعمل فرشة ليتكسب منها، ومع الحظر وقف هذا النوع من العمل، وكان يهمنا نؤمن بيوت كثيرة بالأكل والشرب، وعملنا كراتين مواد تموينية ووضعنا فيها قصة وكتب وتيشرتات وألوان ولبن».

الكنيسة أنشأت 1000 دورة مياه لخدمة مسيحيين ومسلمين

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: «هناك بيوت كثيرة ليس بها دورات مياه، وعملنا مشروع ضخم لإنشاء ما يقرب من 1000 دورة مياه وده خدم المسيحيين والمسلمين، أقصد أننا يجب أن نعمل على تلبية احتياجات المجتمع».

وأشاد البابا تواضروس بالمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بصحة المصريين: «من الحاجات اللي بتفرحني شخصيًا هي المبادرات الرئاسية للصحة مثل علاج فيروس سي وعلاج الأطفال وغيرها، الاهتمام بصحة الإنسان برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء رائع».

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن تفاؤله بنهاية جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى: «أعتقد إن موضوع كورونا هيخلص زي أي حاجة والناس هترجع لأشغالها وأعمالها والمهم هو روح الرجاء، منفقدش الأمل وميبقاش عندنا روح يأس ونظرته بتبقى سوداوية مينفعش».