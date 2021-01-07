عضو فريق لقاح أكسفورد: الكمامة مكمّلة معانا حتى الوصول لمناعة القطيع

قال الدكتور أحمد سلمان، باحث مصري وعضو في فريق لقاح أكسفورد في بريطانيا، إنه لم يتضح هل كورونا سيكون موسميًا أم سينتهي قريبا لذا لا يجب التهاون مع الإجراءات الاحترازية المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الكمامات للأشخاص غير متناولي التطعيم حتى يصل التطعيم إلى 60% من الأشخاص المقيمين في أي دولة، وهناك فرصة ضعيفة جدا لإصابة الأشخاص الذين سيتناولون التطعيم لذا فإنه يفضل ارتداء الكمامات الطبية لأنه قد ينقل العدوى لأشخاص آخرين.

فاعلية لقاح كورونا 100%

وأضاف "سلمان" خلال برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق: "ما زلت أرتدي الكمامة رغم تناولي اللقاح مع الالتزام بتباعد اجتماعي واحتياطات حتى الوصول إلى مناعة القطيع وتجاوز أعداد المصابين 70% من الأفراد، وحينها يتم كسر سلسلة انتشار المرض ولا أتوقع ذلك قبل العام المقبل".

وتابع: «إحنا بالكمامة السنة دي حتى نصل لمناعة القطيع، وفاعلية لقاح أكسفورد تصل إلى نسبة 100% حتى الذين أصيبوا لم يدخلوا المستشفى وكانت أعراضهم بسيطة وقليلة ويحمي اللقاح بنسبة 70% من الإصابة بالفيروس ويعطي مناعة بنسبة 60% والجرعة الثانية سيتم إعطاؤها بعد 3 شهور».

الجرعة الثانية بعد 3 أشهر

وأردف: «اللقاح البريطاني جرّب يقيس المناعة بعد تجريبه على الأشخاص بحسب 4 أسابيع و12 أسبوعًا و6 أشهر، ويجب حماية أكبر عدد من المصابين من دخول العناية المركزة لذا تم توسيع فترة إعطاء الجرعة الثانية للقاح البريطاني أكسفورد».