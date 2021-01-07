إصابة عامل وكهربائي في مشاجرة بالأعيرة النارية بقليوب

أصيب عامل وكهربائي برش الخرطوش في مشاجرة بين طرفين بقليوب، بسبب خلافات الجيرة، ونقل المصابان لمستشفى قليوب العام، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية والاستعلام عن صحة المصابين لسؤالهما.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول «مصطفى م س»، 30 سنة، عامل، مصاب برش خرطوش بالساقين وكدمة بالرأس، وضبط بحوزته على بندقية خرطوش محلي الصنع، و4 طلقات من ذات العيار، و«أحمد ع س»، 26 سنة، عاطل، وضُبط بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار.

والطرف الثاني هو «معتز م س»، 30 سنة، كهربائي، مصاب بكدمات بالرأس واليد اليسرى، وضُبط بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار.

ونشبت المشاجرة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لسابقة وجود خلافات جيرة بينهما، وتجددت اليوم وتطورت لمشاجرة أحرز خلالها كل منهم الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهما، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وأطلق الثالث عيارًا ناريًا ما نتج عنه الإصابات المشار إليها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتهم الأول الثالث بإحداث إصابته بالسلاح الناري المضبوط حوزته.