عضو لجنة أبحاث كورونا بإنجلترا: منع ذهاب الأطفال إلى المدارس حاليا ضرورة بسبب الذروة

قال الدكتور محمد إمام، عضو لجنة أبحاث كورونا بإنجلترا، إن الجهاز المناعي في الجسم يهاجم الفيروسات والبكتيريا للقضاء عليها واللقاح يهدف إلى تنبيه الجسم إلى وجدود فيروسات ليهاجمها في أسرع وقت من خلال العمل بكفاءة أعلى، والجهاز المناعي الخاص بالأطفال يعمل بكفاءة عالية بطبيعته، وبحسب دراسة في بريطانيا أن نحو 70% من الأطفال المصابين بكورونا المستجد كوفيد 19 ليس لديهم أعراض، بينما في الكبار تصل النسبة إلى 40%، والأطفال يتكرر معهم الإصابة بالفيروسات التنفسية لذا فإن لديهم مناعة قوية وهذا يقلل إصابتهم بفيروس كورونا ولكن لا ينفيها كليا خاصة في الأطفال الذين لديهم حساسية على الصدر.

مصر في ذروة الإصابات.. منع الذهاب للمدرسة ضرورة

وأضاف إمام خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «الأطفال يستفيدوا من المدارس اجتماعيا أكثر منها لذا فكان هناك تأثير نفسي اجتماعي على الأطفال بعد منع الذهاب إلى المدارس تطبيقا لمبدأ الإجراءات الاحترازية، وتابع: مشكلة الأطفال إننا عندنا حالات الإصابات بكورونا في الأطفال في بريطانيا ومصر وباكستان مرتفعة جدا بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ومصر حاليا في ذروة الإصابة في الموجة الثانية لكورونا على مستوى الكبار والأطفال، والأطفال يتم إصابتهم دون وجود أعراض وينقلوها إلى باقي أفراد الأسرة سواء الآباء أو الأجداد مما يؤثر علي الكبار بشكل كبير لذا فإن قرار منع الذهاب إلى المدارس حاليا هو أحد أفضل القرارات».

على الأطفال اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وأردف: «يجب على الأطفال اتخاذا الإجراءات الاحترازية للأطفال ولكن من الصعب السيطرة على ارتداءهم للكمامات، ويجب تقليل خروجهم وفتح الأبواب بأيدهم الشمال، اه الموضوع صعب بس يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية عشان الموضوع منتشر ومأثر على حياتنا كلنا خاصة الأطفال».