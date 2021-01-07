محلل سياسي: «ترامب» انسحب سياسيا بعد اقتحام مؤيديه للكونجرس بأمره

قال المحلل السياسي إيهاب عباس، إن الوضع في أمريكا حاليا بات مختلفا تماما عما حدث بالأمس، حيث إن محيط الكونجرس الأمريكي هادئ تماما، ويتواجد به الكثير من قوات الأمن.

لن تشهد تلك الفترة أي تصعيد جديد

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية «DMC»، أنه ومن المتوقع خلال الـ13 يوما المتبقين للرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب، لن تشهد تلك الفترة أية تصعيد جديد بعد اعتماد فوز الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من قبل الكونجرس الأمريكي: «ترامب وصل لأقصى درجات التصعيد ودفع أنصاره للهجوم على مبنى الكونجرس».

ترامب انسحب سياسيا

وأوضح أنه ومع صباح اليوم، طالب الكثير من قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري باستخدام المادة 25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس الأمريكي بسبب نرجسيته المعهودة، والتي كادت أن تطيح بأعداد كبيرة من الشعب الأمريكي، وهو ما يسعى إليه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: «ترامب انسحب سياسيا بعدما حدث بالأمس».