150 مليار دولار قيمة مكاسب العملات الرقمية في 3 أشهر: أبرزها «بيتكوين»

قال وائل مكارم، محلل أسواق المال، إن الفترة الأخيرة شهدت تدفق أموال واضح على العملات الرقمية، وأبرزها عملة «البيتكوين»، وهو ما جعل تلك العملة تستطيع كسر الأرقام الكبيرة لمكاسبها التي كانت قد حققتها العام 2017، فنحن نشهد حاليا أداءً مرتفعا للعملات الرقمية بشكل كبير، مقارنة بأعوام 2018، 2019، وهذا ظاهر من خلال حجم سوق العملات الرقمية، فخلال 3 أشهر فقط ارتفعت قيمة المكاسب إلى 150 مليار دولار، وفي الوقت الحالي ارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 650 مليار دولار تقريبا، وهذا يعني أن الكثير من الأموال أصبحت تُستثمر بمجال هذه العملات.

العرض والطلب وراء انتعاش سوق العملات الرقمية

وأوضح «مكارم»، خلال لقائه عبر «Skype»، مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة «extra news»، أن الجواب التقليدي على سبب الزيادات الكبيرة التي تحققها تلك الأسواق، هو مفهوم العرض والطلب وتباعيته، إذ إنه هو المسؤول عن انتعاش أسواق هذه العملات الرقمية، فكما نعرف العملات الرقمية بشكل عام و«البيتكوين» بشكل خاص، يكون المعروض منها لدخول السوق كل عام أو فترة أقل من الفترة السابقة، وهذا ما يجعل الطلب كبيرا على هذه العملات.

حجم الاستخدام زاد خلال السنوات الأخيرة

وتابع محلل أسواق المال، «من ناحية أخرى فحجم الاستخدام زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فالكثير من المستثمرين وحتى الأشخاص العاديين، أصبحوا يستخدموا العملات الرقمية، ويطلبوها، وهذا أيضا ما ساعد وساهم انتعاشه هذا الأسواق وارتفاع شأن عملاتها».

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشا أكبر، خاصة بعدما أصبحنا نسمع كثيرا عن استثمار فعلي بالعملات الرقمية، الذي يحدث عبر صناديق استثمارية تقود إلى دخول كثيرا من الأموال على البيتكوين، ناصحا جميع مستثمري هذا المجال بضرورة مراقبة هذه التدفقات المالية.

الشركات الكبرى ترحب بتحويل تعاملاتها إلى العملات الرقمية

وأردف أن هناك الكثير من الشركات الكبرى الآن تفكر وترحب في تحويل تعاملاتها المالية إلى العملات الرقمية، فهذا شيء أساسي في وقتنا الحالي، وهذه الشركات تعلم جيدا أنه كلما سيزيد استخدام العملات الرقمية، كلما ستكون هناك قيمة مضافة تتكون بالاستعمال المتزايد لتلك العملات، لافتا إلى أن هذه الخطوة لو تمت، سيزيد ذلك أيضا من ضخ الأموال على سوق العملات الرقمية.