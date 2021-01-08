5 معلومات عن الفئات المقررة إضافتها لبطاقات التموين في يناير

بداية من مطلع الشهر الجاري، سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للفئات الأكثر احتياجًا بإضافة المواليد على بطاقات التموين بعدة شروط تنشرها «الوطن»، خلال السطور التالية:

** يسمح لفئات أصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والحاصلين على معاش تكافل ومعاش كرامة بإضافة الأبناء على بطاقات التموين

** سمحت وزارة التموين أيضًا لذوى الاحتياجات الخاصة والعمالة الموسمية وعمال التراحيل والباعة الجائلين، من حاملي البطاقات التموينية بإضافة المواليد

** الإضافة فقط للبطاقة التموينية، التى مقيد عليها أقل من 4 أفراد، حيث يسمح بالإضافة حتى الوصول للفرد الرابع ولا يسمح بالزيادة عن هذا الرقم

** سيتم منح أى فرد مضاف على البطاقة التموينية، دعما تموينيا قيمته 50 جنيهًا، يتمكن من خلالهم بشراء أى من السلع المطروحة لدى البقالين التموينيين من ضمن قائمة تضم 21 سلعة

** حذرت وزارة التموين أصحاب البطاقات من الوقوع في فخ إيهام من البقالين التموينيين، بأنهم يستطيعوا الإضافة، مؤكدة ان الطريقة الوحيدة للإضافة إما عبر موقع دعم مصر او عبر التوجه للمكتب التمويني الواقع في نطاق محل سكن صاحب البطاقة التموينية، ومعه صورة من شهادة ميلاد الطفل المراد إضافته، وحال مخالفة هذا الأمر سيتم ايقاف البطاقة التموينية

التموين تعلن : نفذنا اكبر خطة لتطوير المكاتب التموينية

وفي نهاية ديسمبر 2020، أعلنت الوزارة أنها نفذت أكبر عملية تطوير للمكاتب التموينية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

وتحدثت الوزارة عن انجازتها في تنفيذ منظومة للتحول الرقمي، حيث تم تدشين برنامج خاص لتسجيل طلبات المواطنين داخل المكاتب التمويينية بالتعاون مع وزارة الاتصالاتـ بالأضافة لتسهيل تسجيل البيانات على بوابة مصر الرقمية تسهيلا على المواطن في الحصول على الخدمة دون الذهاب إلى مكتب التموين