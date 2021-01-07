جابر طايع: بعد غلق مسجد النور المصلين حريصين على الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن كل مسئول مديرية له حق التطبيق على أي مسجد لا يجري الإجراءات الاحترازية، وإذا وجد أن مسجد لا يطبق الإجراءات الاحترازية يمكن إصدار أمر بالإغلاق حتى يعاد تطبيق الإجراءات مرة أخرى المتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي وإحضار كل شخص سجادته معه.

لجنة لمتابعة المساجد

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج التاسعة المذاع على فضائية الأولى الأرضية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شكل لجنة بعضوية إدارة المركزية التابعة للديوان العام للمحافظة ومدير الإدارات الإقليمية للمتابعة سير الإغلاق ومعرفة هل بعض المساجد تستحق الإغلاق بالفعل أم هناك تعنت.

إغلاق للمساجد المخالفة

وتابع: «يتم إغلاق المساجد التي لا تطبق القواعد ويتم البحث والتوقف على نوع الإجراء الذي خالفه المسجد وتسبب في إغلاقه من أجل العدول عنه وإذا حدث تهاون من المصلين يتم الإغلاق مرة أخرى ويمكن تعليق الصلوات والإغلاق التام لافتا إلى ضرورة أن يأخذ كل شخص سجادة معه عند الذهاب إلي أي صلاة في المسجد سواء جمعة أو ظهر أو أي صلاة».

وأردف: «في حالة إغلاق المسجد فترة يمكن للمصلين التقدم بإلتماس من قبل الوزارة مرة أخرى على أن يتعهدوا بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة سنقوم بالفتح وليس الغرض الغلق ولكن الغرض هو تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على أرواح الأشخاص، وهناك تعقيم وتطهير دائم ومستمر للمساجد، وعقب إغلاق مسجد النور لمدة أسبوعين بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وخصم للإمام والعامل فيه التابع لوزارة الأوقاف هناك تخوف من إغلاق المساجد لذا فإن هناك حرص من الأشخاص على استمرار فتح المسجد».