تحرير 20 محضرا لصيدليات مخالفة بأحياء ومدن الجيزة

حررت أحياء ومدن محافظة الجيزة 20 محضرا للصيدليات لعدم وجود مدير أو من ينوب عمه، خلال حملات نفذتها إدارات المتابعة بمنشأة القناطر وأوسيم والواحات البحرية وجنوب الجيزة والعياط والوراق، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى بصحة الجيزة للمرور على صيدليات بنطاق عمل كل حي.

حملات على كافتيريات تقدم الشيشة للمواطنين

وشنّ حي الهرم برئاسة اللواء خالد عصر، حملات لمتابعة التزام المقاهي والمحال بالإجراءات الاحترازية، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر لمقاهٍ خرقت الإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، وجرى رفع كافة التعديات والإشغالات بحرم الطرق ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي.

إزالة التعديات علي أملاك السكة الحديد

ونفذ حي شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر، حملة لإزالة الإشغالات والمباني والأكشاك المقامة بالمخالفة على أملاك السكة الحديد بشارع العامل الأول التى لم يتم تقنين وضعها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وقسم شرطة إمبابة.

غلق وتشميع مقاهٍ تدار دون ترخيص

وأغلق حي بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبدالله نور، 10 مقاهٍ دون ترخيص وتقدم الشيشة لروادها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وجرى التحفظ على الأدوات والمستلزمات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رصد كافيهات مخالفة

وواصل حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رصد الكافيهات المخالفة لقرار منع تقديم الشيشة، وأسفرت الحملات التي نفذها الحي بالتنسيق مع قسم شرطة الدقي وشرطه المرافق عن ضبط 13 كافيه مخالف بشارعي «السودان و جامعة الدول»، وتم رفع 112 شيشة وتحرير 10 محاضر إشغال طريق وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.