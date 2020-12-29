محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف البرين الغربي والشرقي لجسر المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق البر الغربي لجسر ترعة المريوطية بحي الهرم، اليوم، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال .

إنشاء بالوعات صرف للأمطار

وشدد المحافظ خلال المتابعة الميدانية للأعمال على إنشاء بالوعات صرف للأمطار بالطريق وعلي الجانبين مع سرعة الانتهاء من كافه تحويلات المرافق المتبقية ببعض القطاعات بالطريق لاستكمال الرصف والتطوير وفقا للجدول الزمني المحدد للأعمال .

متابعه أعمال استكمال الرصف

حرص محافظ الجيزة على متابعة أعمال استكمال رصف ووضع الطبقة الرابطة بالبر الشرقي لجسر ترعة المريوطية والتى تم تنفيذها بدءاً من الطريق الدائري وحتى شارع الأهرام بطول 3 كم ومتوسط عرض 20 م وذلك فى اطار قيام محافظة الجيزة بتنفيذ رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق لحل الإختناقات المرورية التى تعانى منها عدداً من القطاعات .

كثافة في الحركة المرورية

وتابع المحافظ نسب تتفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بحي الطالبية والمؤدي إلى البر الشرقي لطريق المريوطية مؤكدا تنفيذ تنسيقا مروريا عاما للطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور نظرا لوجود كثافة فى الحركة المرورية من وإلى الطريق ووجود دوران مواجه للشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم.

يذكر أنه جاري إنشاء الكوبري الرابط بين محور الرئيس محمد انور السادات ( ترسا سابقا ) ومحور اللبينى المؤدي لطريق المنصورية والذى سيساهم فى نقل الحركة المرورية دون إحداث أي إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية وحتى يمكن الانتهاء من المحور وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كم ليكون بديلاً لشارع الهرم.حيث راشد ان المحافظة تسعى جاهدة في الانتهاء من الاعمال بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال شهرين على الأكثر ليكون اضافه لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة .