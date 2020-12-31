محافظ الجيزة: تشديد الإجراءات الوقائية ومنع إقامة الأسواق العشوائية

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ووجّه إلى عدم السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والأسبوعية وغلق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء وحفلات رأس السنة ومتابعه مواعيد غلق المحال والتأكد من التزام المطاعم والمنشآت ب بالنسة المقررة للطاقة الإستيعابية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، علي ضرورة التزام المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من التجمعات مشيراً إلى أن الموجة الحالية من الفيروس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية بالمحافظة بالمقارنة بالموجة الأولى.

راشد: سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وتسجيلها الكترونيا

توجيهات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقدة مع رؤساء الأحياء والمراكز، اليوم، ووجّه خلالها بسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة وإنهاء الإجراءات الخاصة بها فور إستيفائها للشروط مع إنهاء الحصر الدوري للطلبات وتسجيلها إلكترونياً لسهولة التعامل مع بيانات راغبى التصالح من المواطنين نظرا لارتفاع الطلبات التي تم استقبالها والتي بلغت 197 ألف طلب .

المحافظ: استعدادات مكثفة لاستقبال الفرق المشاركة بكأس العالم لكرة اليد

واوضح "راشد" أن المحافظة تكثف استعداداتها لاستقبال الفرق الدولية المشاركة في بطوله كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بملاعب التدريب وفنادق الإقامة للفرق بما يضمن الظهور بالشكل اللائق.

وأشار إلى تطبيق غرامة علي الشركات المقصرة في أعمال النظافة أو من يلقي القمامة في غير الأماكن المخصصة، ودعا رؤوساء الأحياء والمراكز إلى التفكير خارج الصندوق، وبحث سبل تحسين الحالة المرورية بنطاق إداراتهم من خلال رصد المحاور المرورية التي تحتاج إلى تطوير لإستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، مشيراً إلى حرص الدولة علي تطوير منظومة الطرق.

ولفت محافظ الجيزة إلى التنسيق مع أجهزة المرافق والتسهيل عليهم في آداء عملهم لتوفير المحطات اللازمة لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي بالقطاعات المستهدفة مؤكداً ضرورة تحفيز وتوعية قائدي المركبات بسرعة تحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعي لما لها من فوائد بيئية ومادية علي الفرد والمجتمع وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع فى إحلال الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار لتشغيل المركبات.