الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية في الشروق بتكلفة 75 مليون جنيه

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية، كأضخم مشروع تعليمي منذ نشأة المدينة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 75 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجهاز لتدعيم الخدمات لقاطني المدينة وعلى رأسها المنظومة التعليمية، وتقديم مستوى متميز من التعليم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المدرسة تم تنفيذها على طراز معماري عصري مميز وتقع بمركز خدمات المدينة 1، على مساحة 20 ألف م2، وتشمل 56 فصلا دراسيا، كما تضم مكتبةً ومسرحا وغرفة موسيقى.

وأشار الغيطي، إلى أنه تم استخدام أجود مواد التشطيب في تنفيذ مباني المدرسة، كما شمل المشروع تنفيذ منظومة إطفاء بمشتملاتها من خزان مياه وحنفيات حريق طبقا للمواصفات القياسية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال ويعمل بالفعل.