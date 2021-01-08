فرق من الطب الوقائي لتنظيم المترددين على عيادات مستشفى مطروح

أعلن الدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام عن توجيه فرق من مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والتدريب لتوجيه المترددين على العيادات الخارجية بالتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامة، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد علي وكيل المديرية، بالتزام جميع المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وقال «سالم»، في تصريح له اليوم، إن هناك إجراءات طبية وقائية يجرى تخاذها فى العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام، لمكافحة فيروس كورونا، وسط استعداد تام لإستقبال الحالات والتعامل معها، طبقاً لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

وتتردد أعداد كبيرة من أهالى مطروح على العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام، التى تضم جميع التخصصات الطبية لتوقيع الكشوفات الطبية، وإجراء الفحوصات والأشعات والتحاليل اللازمة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، متابعة جميع الخدمات الطبية التى تقدم فى المستشفيات على مستوى المحافظة، من خلال الزيارات الميدانية، للوقوف على جميع الإحتياجات اللازمة وتوفيرها، والتعرف على سير العمل بما يخدم المرضى والعاملين بها.

كان «شعيب»، زار مستشفى رأس الحكمة المركزي واطمأن على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى ومتابعة الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة التي تتم حاليا بها، كما تفقد المحافظ خزانات الأكسجين داخل المستشفى، ووجه خلال جولته برفع كفاءة أعمدة الإنارة ولوحات الكهرباء داخل المستشفى وإنشاء غرفة شباك تذاكر بجوار مدخل المستشفى من الخارج بدلا من داخل المستشفى للتيسير على المواطنين فى الدخول والخروج.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم الخدمات الطبية المتميزة فى مستشفيات مطروح، ومتابعة جميع المستشفيات بمراكز المدن من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، وتوفير جميع المستلزمات الطبية بها.