ارتفاع الإصابات الجديدة في الصين.. والسلطات تعزل بؤرة جديدة لـ«كورونا»

سجلت الصين ارتفاعا في معدل إصابات كورونا بعد شهور طويلة من الحفاظ على معدل «صفر إصابات محلية»، اقتصرت فيها الإصابات الجديدة على أرضها على الحالات الوافدة من الخارج، وفي آخر 24 ساعة سجلت السلطات الصحية 53 إصابة جديدة بينها 37 حالة بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87.331 إصابة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وفرضت الصين إجراءات مشددة من العزل العام للسيطرة على تفشي الإصابات بـ «كوفيد -19» في مدينة شيجياتشوانج بإقليم خبي، حيث عزلت السلطات المدينة تماما وقطعت الطرق البرية المؤدية لها، بالإضافة إلى وقف حركة القطارات ومنع السيارات من الخروج أو الدخول إلى المدينة، وحظرت التجمعات للحد من انتشار الفيروس.

ودخل إقليم خبي «وضعا شبيها بحالة الحرب»، وتم تشكيل فرق تحقيق على مستوى الإقليم والمدن والأحياء لرصد المخالطين للحالات المصابة.

وجاءت نسبة الإصابات الأعلى في الصين داخل مقاطعة خبي، بواقع 33 إصابة من إجمالي الإصابات المحلية الجديدة، اليوم، مقابل 51 حالة أمس، وقررت سطات المقاطعة معاقبة 3 مسؤولين محليين لتقصيرهم في أداء واجبهم في الوقاية الفيروس بمدينة شيجياتشوانج، من بينهم فنج تشي تشيانج، نائب رئيس حكومة حي قاوتشنج، نائب قائد مقر الاستجابة للطوارئ بالحي، الذي تم تصنيفه على أنه منطقة عالية الخطورة لـ«كوفيد - 19»، بالإضافة إلى نيه شياو نان مسؤول في حي قاوتشنج، وسون قوه هوي، كادر في قرية بقاوتشنج.

وأجرت السلطات المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة، حملات فحص واسعة بلغت 670 ألف شخص، حتى الأمس، وتم نقل ألفي موظف طبي للمساعدة في تسريع اختبار الحمض النووي الشامل، أقامت المدينة 5011 موقعا لجمع عينات المسحات للاختبارات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية «شيخوا».