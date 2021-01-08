تعيينات النواب 2021.. الدكتور محمد الوحش في المقدمة ورباعي رياضي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية، بتعيين 28 شخصا في مجلس النواب.

كما جاء في قرار الرئيس أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد، الثلاثاء المقبل.

وتصدرت قائمة تعيينات النواب 2021 الدكتور محمد الوحش، إضافة إلى رباعي رياضي، وهم حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر «والد الشهيد» وآية مدني.

وجاءت قائمة المعينين كالتالي: إيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز.

عبلة أحمد على الألفي.

فرحة عبد العزيز مأمون الشناوي.

هدى عبدالستار كمال الدين عبد العزيز.

داليا السيد محمد السيد السعدني.

منال هلال أيوب جرجس.

جيهان محمد إبراهيم زكي.

محمد عمر عمر الزير.

نيفين حمدي بدوي الطاهري.

آية محمود عبداالله محمد مدني.

محمد محمد زكي محمد الوحش.

درية عبد الحق شرف الدين.

دينا عبد الكريم صادق مكسيموس.

ندى ألفي ثابت بسالى.

جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد.

حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام.

حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى.

عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد.

كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله.

فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى.

ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة.

علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب.

محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد.

منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان.

عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل.

دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى.

ســـالم ســـل يمان ســـالم مراحيـــل.

إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى.