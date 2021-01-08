عاجل.. السيطرة على حريق بمطعم في سفاجا

سيطرت الحماية المدنية بمدينة سفاجا على حريق شب بمطعم كائن بشارع الإستاد، اليوم، دون وقوع اي إصابات بشرية وجار تحديد الخسائر المادية، وتحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

تلقت أجهزة مدينة سفاجا بلاغًا بنشوب حريق في أحد المطاعم بشارع الإستاد بسفاجا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى المحلات التجارية المجاورة دون وقوع إصابات.

وانتقلت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع قوات الحماية المدنية بسفاجا التي تمكنت بالتنسيق مع قسم الشرطة من الانتقال فورا لمكان البلاغ والسيطرة على النيران.

وأوضحت «المغربي»، أن الفحص بيّن نشوب الحريق بمطبخ المطعم نتيجة تسرب من أسطوانات الغاز ما تسبب في احتراق كافة محتويات المطعم، دون وقع اصابات بشرية وجار تحديد الخسائر المادية، ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضرا والعرض على النيابة.

وفي سياق آخر أكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

ووجهت رئيس المدينة، إلى ضرورة استمرار الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وتشكيل حملات مفاجئة على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.