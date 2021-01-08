بطل العالم في الشطرنج: تركت الطب من أجل اللعبة.. وأتدرب 10 ساعات يوميا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان «باسم أمين.. أول مصري يحصل على أعلى ألقاب الشطرنج في العالم».

ترك مجال الطب من أجلها

هو الطبيب المصري الحاصل على لقب «سوبر جراند ماستر»، إذ اعتاد منذ صغره على منافسة والده في اللعبة حتى حدث ما شكل فارقا كبيرا في حياته، إذ ترك مجال الطب ووضع كل تفكيره في لعبة الشطرنج ليكون له النصيب الأكبر منها على المستوى العربي والإفريقي حتى وصوله إلى أعلى تصنيف للاعب مصري في هذه اللعبة.

والده اكتشف موهبته

ولم يندم باسم على القرار الذي اتخذه من أجل احتراف تلك اللعبة حيث حصل على العديد من البطولات طوال تلك الفترة، وأرجع السر إلى تألقه وهو في سن مبكرة إلى والده الذي اكتشف موهبته وتبناها وإلى والدته وأخيه الذين كان لهما الفضل في الحفاظ على تفوقه العلمي والرياضي، ويرى أن هناك لاعبين مصريين آخرين يستحقون الحصول على لقب GMI.

كورونا أثر على البطولات

وقال باسم أمين خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن بطولات الشطرنج متوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، لكنه لعب بطولة في شهر سبتمبر وهي الدوري الألماني وحصل على المركز الثاني، لكنه انتشر بشكل كبير في الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب منشور لشاب عنه استعرض فيه بطولاته، فتفاعل رواد السوشيال ميديا معه.

استقال من وزارة الصحة

وأضاف: «بحاول أعمل اللي عليّ في أزمة كورونا وأنصح الناس، لكنني لا أمارس مهنة الطب منذ عام 2016 واستقلت من وزارة الصحة وتفرغت للشطرنج والتدريب، وأتمنى أن تمر هذه الفترة على خير».

بدأ ممارسة اللعبة في سن 5 سنوات

ولفت إلى أنه بدأ ممارسة اللعبة منذ أن كان يبلغ من العمر 5 سنوات، أي منذ أكثر من 27 سنة، مشيرًا إلى أنه درس اللعبة كثيرًا وتدرب عليها لعدد ساعات كبير وبخاصة قبل البطولات الكبرى التي كان يستغرق فيها التدريب منه نحو 10 ساعات يوميًا.

الشطرنج مش زي الدومينو والطاولة

وواصل: «المشكلة إن الناس في مصر فاكرين إن اللعبة دي بتتلعب زي الدومينو والطاولة، لأنها رياضة ذهنية صعبة جدًا، وبعد دخول الكمبيوتر اللعبة مؤخرًا فرق كتير في طرق التدريب ونسبة الموهبة دلوقتي بقت 20% والباقي تدريب ودراسة، والمنافسة بقت أقوى بكتير».