بعد تعيينات الرئيس.. 31 نائبا بمجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب

شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، تعيين 3 نواب جدد في البرلمان من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مجلس النواب، يصل إلى 31 عضوا بعد قرار بتعيين 3 أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم «النائب عماد خليل، النائبة آية مدني، النائبة هدى عمار».

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب حصدت 28 مقعدا في انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث جاءت الأسماء كالتالي:

«قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا»

* محمد عبد العزيز - مستقل

* أحمد فتحي - مستقل

* محمود بدر - مستقل

* أميرة العادلي - مستقل

* أميرة صابر - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

* مي كرم جبر - مستقل

* مرثا محروس - حزب حماة الوطن

* أحمد زيدان - حزب حماة الوطن

* محمد تيسير مطر - حزب إرادة جيل

* مارسيل سمير - حزب التجمع

* طارق الخولي - حزب مستقبل وطن

* عمرو يونس - مستقل

* عمرو درويش - مستقل

* هيام الطباخ - مستقل

«قطاع غرب الدلتا»

* رحاب عبد الغني - مستقل

* محمد إسماعيل - حزب الإصلاح والنهضة

* خالد بدوي - مستقل

* رشا فايز كليب - مستقل

«قطاع شرق الدلتا»

* إيمان الألفي - مستقل

* أحمد مقلد - حزب المؤتمر

* نادر مصطفي - مستقل

* هادية حسني - مستقل

«قطاع الجيزة والصعيد»

* غادة علي - مستقل

* نشوي الشريف - مستقل

* رشا أبو شقرة - حزب الوفد

* علاء عصام - حزب التجمع

* أحمد رمزي - مستقل

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانعقاد مجلس النواب 2021، يوم الثلاثاء المقبل.