طقس السبت دافئ على القاهرة والسواحل الشمالية وشبورة مائية كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 9 يناير، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس دافء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وتكون حركة الرياح معتدلة، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 23 14

مطروح 20 13

السلوم 23 11

سيوة 20 10

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 22 11

رفح 22 11

رأس سدر 23 13

نخل 23 04

نويبع 24 17

طابا 22 14

كاترين 19 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 09

أسيوط 25 10

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 28 12

إدفو 28 13

أبوسمبل 27 14

الوادي الجديد 26 09

شلاتين 29 19

أبورماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 19