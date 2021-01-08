حملة لإزالة الإشغالات ومنع التجمعات بسفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا، برئاسة هدي المغربي، رئيس المدينة، حملات اليوم، لإزالة إشغالات الطريق بشوارع الإستاد والشارع الخلفي والشارع الرئيسي، بهدف منع التجمعات العشوائية في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وكشفت «المغربي»، تحرير محاضر للمخالفين بالشوارع، ورفع كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين، وتساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على ضرورة شن الحملات المكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق وفض التجمعات وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلفت إدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة بتكثيف أعمال المتابعة وأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتطهير والتعقيم للشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وفي سياق متصل قامت المغربي بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على تغطية كافه غرف المرافق العامه وأغطية الصرف الصحي لمنع انتشار الاوبئة ورفع كافه الإشغالات.

كما تفقدت عددا من مواقع العمل بالمدينة لمتابعة سير العمل بها، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومرت على موقع لوحة توزيع كهرباء سفاجا ومكتب تموين سفاجا الخدمي وجمعية المصرية 2000 للاطمئنان على سير العمل تمهيدا لافتتاح البعض منها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وتابعت المغربي، أعمال البناء بمنطقه الأشغال العسكرية للتأكد من عدم مخالفة التراخيص وعدم وجود تعديات، وكلفت الإدارة الهندسية بمتابعة سير العمل بتلك المشروعات ورفع مذكرة حال تباطؤ الأعمال من قِبل الشركات المنفذة وطالبتهم بالسرعة والدقة والتسليم فى المواعيد المحددة.