فنادق الغردقة تواجه كورونا بـ«مهرجان البرتقال» لتنشيط السياحة

واجهت فنادق الغردقة فيروس كورونا بتنظيم «مهرجان البرتقال»، على الشواطئ حيث تم استخدام ما يقرب من طنين من البرتقال لأهميته في رفع المناعة واحتوائه على نسبة كبيرة من «فيتامين سي»، وذلك بهدف تنشيط السياحة.

وكشف «قاسم السيد»، مسئول بفندق سياحي بالغردقة إنه تم استخدام ما يقارب طنين من البرتقال في عصائر طازجة َوتورتة البرتقال وحلويات شرقية وغريبة بالبرتقال لافتا إلى فائدة البرتقال في رفع المناعة لاحتوائه على فيتامين سي وذلك بهدف تنشيط السياحة.

وأشار إلى مشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في مهرجان البرتقال معبرين عن سعادتهم بأجواء الشواطئ المفتوحة والشمس الدافئة، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، أن احتفالات السائحين بأعياد الميلاد المجيد مستمرة بفنادق الغردقة، حيث استقبلت الفنادق السياحية عددا من السائحين الأجانب من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا والتشيك وبولندا مؤكدا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ولفت إلى حرص السائحين الأجانب على قضاء أكبر وقت ممكن بالشواطئ وتحت اشعة الشمس الدافئة لرفع المناعة حيث أن شمس الغردقة تشرق طوال العام ودافئة في الشتاء.

من جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفي، اليوم، أن الغردقة استقبلت السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء إجازة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد وتم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى لمتابعة الحالة الصحية للسائحين وعمل مسحات طبية لهم بالمطار بمجرد وصولهم، مؤكدا على سلبية العينات التي تم إجراء مسحة لهم.