حصاد 2020 في البحر الأحمر: متحف الغردقة وتدشين صرف صحي ومستشفى مركزي

شهدت محافظة البحر الأحمر، عدة مشروعات تنموية كبرى في العام المنقضي، جاء على رأسها افتتاح متحف الغردقة على مساحة 10 آلاف متر، بتكلفة 160 مليون جنيه، وهو أول متحف يقام بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصز

كما شهد عام 2020 تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة على مساحة 615 ألف م2، ليضم 6 آلاف وحدة سكنية، غضافة إلى تدشين منظومة الصرف الصحي بمدينة الغردقة عقب الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحي الغردقة الثلاثية، بطاقة 90 ألف م3/يوم بتكلفة 800 مليون جنيه.

وشمل حصاد المحافظة في عام 202 استكمال مستشفى رأس غارب المركزي، بسعة 87 سريراً، وبتكلفة 231 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي لمدينة رأس غارب، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وإنشاء محطة تحلية الشلاتين بطاقة 9 آلاف م3/يوم، فضلًا عن تطوير مواني الصيد بالشلاتين وأبورماد، علاوة على استكمال مشروع المجزر الآلي بالشلاتين بطاقة 200 رأس و المجزر الآلي بالغردقة، بطاقة 400 رأس.

كما شهدت طرق البحر الأحمر تنفيذ ازدواج طريقي «سفاجا القصير» و«القصير مرسى علم» بطول 200، وإعادة رصف كل من طريق الشلاتين أبو رماد بطول 65 كم، وطريق برنيس الشلاتين بطول 55 كم، وطريق الشلاتين أبو رماد، بطول 65 كم، وطريق أبو رماد حلايب بطول 40 كم رفع كفاءة طريق الزعفرانة رأس غارب بطول 41 كم، ورفع كفاءة طريق مرسى علم إدفو.

وشملت مشروعات 2020 في البحر الأحمر إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء بحيرتين صناعيتين بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

وشهدت المحافظة فعاليات وأحداث مهمة بدأت في يناير 2020 عندما استقبلت مدينة الغردقة احتفال «كاف» لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا، وذلك على المسرح العائم بأحد المنتجعات السياحية الكبرى على شواطئ الغردقة.

وفي آخر شهر فبراير شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، بحضور اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، افتتاح متحف الغردقة، الذي يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، أكثر من 2000 قطعة أثرية متنوعة من العصور المختلفة، وتبلغ مساحته 10 آلاف بتكلفة قاربت 160 مليون جنيه.

وكانت البحر الأحمر على موعد مع كورونا في شهر مايو الماضين عندما استقبلت فنادق الحجر الصحي بمرسي علم أكثر من 25 ألف مصري من العالقين بالخارج.

وفي ديسمبر الجاري، أقيمت فعاليات مسابقة «ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات»، واستضافتها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمشاركة 25 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية.