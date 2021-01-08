10 معلومات عن فريدة الشوباشي.. أول سيدة تترأس الجلسة الأولى للبرلمان

أيام قليلة وتنطلق أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل، بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وذلك بعدما أعلن الرئيس السيسي عن قائمة التعيينات والتي نشرت في الجريدة الرسمية بقرار 4 لسنة 2021، وبلغ عدد النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية 28 نائبًا بالمجلس الجديد وفقا للقانون.

وتشهد الجلسة الإجرائية في مجل النواب، انتخابات هيئة المكتب وتشمل انتخاب رئيس المجلس لمدة 5 سنوات وكذلك الوكيلين، كما تشهد لأول مرة، أن ترأس مرأة الجلسة الإجرائية للمجلس، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز 10 معلومات عنها والتي جاءت كالتالي:

- كاتبة صحفية وإعلامية.

- تبلغ من العمر 83 عاما، وهي أكبر الأعضاء بمجلس النواب سنا.

- من مواليد حلوان بالقاهرة.

- تزوجت من الكاتب اليساري علي الشوباشي.

- توفى زوجها في 2001، وهو ابن الأديب المعروف محمد مفيد الشوباشي.

- رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر.

- لها العديد من الكتابات والمقالات في عدد من الصحف.

كان لها برنامج «مطلوب للتعقيب» تم اذاعته على قناة النيل للأخبار، وهو سياسي اجتماعي.

- لديها عدة مؤلفات منها «عبارة غزل» و«الخاتم والخاتم» هي مجموعة قصصية.

مراجعة إجراءات الجلسة البرلمانية

وتعكف فريدة الشوباشي، حاليًا على مراجعة كل الإجراءات المرتبطة بعقد الجلسة البرلمانية، والتي ستشمل قراءة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، كما سيؤدي النواب اليمين الدستوري، ثم ندعو لانتخاب رئيس المجلس، مؤكدة في تصريحاتها لـ«الوطن» على سعادتها بأن تكون أول سيدة تترأس الجلسة الإجرائية للبرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، قائلة: «أنا سعيدة جدا بتتويج رحلة عملي السياسي بهذا التكليف».