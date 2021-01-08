لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

تنطلق أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل، بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد.

ويشهد المجلس في هذة الجلسة الإجرائية انتخابات هيئة المكتب وتشمل انتخاب رئيس المجلس لمدة 5 سنوات وكذلك الوكيلين.

«الشوباشي» على مقعد رئيس المجلس.. وأبانوب وفاطمة أصغر الأعضاء سنا

وقالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنها استعدت لرئاسة الجلسة الإجرائية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت: «شرف كبير لي بأن أكون أول سيدة تترأس الجلسة الإجرائية للبرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية». واستطردت: «أنا سعيدة جدا بتتويج رحلة عمل السياسي بهذا التكليف».

وأشارت لـ«الوطن» إلى أنها تعمل حاليا على مراجعة كل الإجراءات المرتبطة بعقد الجلسة البرلمانية، والتي ستشمل قراءة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، كما سيؤدي النواب اليمين الدستوري، ثم ندعو لانتخاب رئيس المجلس.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» أنه لم يحدث تغيير في ترتيب أسماء الأعضاء الذين سيرأسون الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وقال إن أن أكبر وأصغر الأعضاء سنا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا لم يتغيروا، وستترأس النائبة فريدة السوباشي الجلسة الإجرائية، ويعاونها كلا من النائبين أبانوب عزت وفاطمة أحمد باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، ويبلغان من العمر 25 عاما.

ويشار إلى أن النائبة فريدة الشوباشي تبلغ من العمر 83 عاما، وهي أكبر الأعضاء سنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المجلس لاستقبال النواب المعينيين وعددهم 28 عضوا، والصادر لهم قرار من رئيس الجمهورية، ويستكمل المجلس كل إجراءاته اللوجيستيه لانطلاق أعماله البرلمانية في الفصل التشريعي الجديد.

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية ينعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء، الموافق 12 يناير 2021، في الساعة الحادية عشر صباحا لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.