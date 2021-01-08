فخري الفقي بعد تعيينه بالبرلمان: أشعر بسعادة ورهبة من المسؤولية

قال الدكتور فخري الفقي، إنه تلقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه في مجلس النواب بسعادة كبيرة كما شعر برهبة من المسؤولية، خاصة أنها ثقة الرئيس الذي يعمل ليل نهار من أجل مصر، بداية من المشروعات القومية، ذلك يجب على كل النواب سواء معينين أو منتخبين أن يكونوا يدا بيد ليكون إيقاعهم مواكبا لإيقاع القيادة السياسية.

مصر ليست أقل من الدول المتقدمة

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أن الوقت مكلف والدول جميعها تتنافس، ومصر ليست أقل من الدول التي تقدمت، ولذلك المسؤولية كبيرة، متابعا: «عمال أفكر ليل نهار إزاي يتعامل المجلس بشكل متناغم مع القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي».

قائمة المعينين تضم أطياف الفكر المصري

وأشار إلى أن 50% من قائمة المعينين تضم نساء، وكل عضو يتمتع بمستوى علمي وخبرة رفيعة للغاية، يشهد لها الجميع، كما تضم القائمة الشباب ومتوسطي العمر، إضافة للشيوخ المتمتعين بالخبرة، والقائمة عبارة عن تشكيل وتنويع لكل أطياف الفكر في مصر سواء كان فكر عملي أو نظري، ومن المهم بالنسبة له الاستفادة من هذه الأطياف سواء كانت أغلبية أو أحزاب أخرى.

تمثيل المرأة رسالة للمستثمرين باستقرار المجتمع

ولفت إلى أن وجود مجلس الشيوخ هام، كما أن تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% تعد رسالة للمستثمرين الأجانب، ويعكس بأن هذا المجتمع مستقر وتلعب فيه المرأة دورا هاما، إضافة للشباب، موضحا أن التشريعات في الفصل التشريعي الأول كانت منصبة بشكل أساسي على الدفع بالنمو المستدام في مجال الاستثمار والإصلاح الإداري مثل قانون الخدمة المدنية، وتذليل كل العقبات أمام التعاملات النقدية.

تنطلق أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل، بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد.

ويشهد المجلس في هذة الجلسة الإجرائية انتخابات هيئة المكتب وتشمل انتخاب رئيس المجلس لمدة 5 سنوات وكذلك الوكيلين.