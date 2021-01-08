افتتاح أول مركز صيانة سيارات تؤسسه فتاة بالأقصر: هدية من السيسي

افتتح العميد أيمن الشريف، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء اليوم، أول مركز تؤسسه فتاة لصيانة السيارات بمصر في الأقصر، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، على رأسهم النائب محمد عطا الله، عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة.

المركز يحمل اسم «لقاء» اسم الفتاة الصعيدية الشابة التي تدعى لقاء الخولي، وهو مُهدى لها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذا لوعده لها أثناء قيامه بتكريمها بمؤتمر الشباب بمحافظة أسوان عام 2017 وتحمل صندوق «تحيا مصر» تكلفة إنشاء المركز، كهدية من السيسي لها، تقديرًا لكفاحها وتأكيدًا على وقوف الدولة بجانب أبنائها الشباب في تحقيق طموحاتهم.

وعبرت لقاء الخولي عن كامل سعادتها بافتتاح مركزها الخاص الذي جاء بعد رحلة كفاح مرت خلالها بالعديد من الصعوبات والعقبات، وإن كان أبرزها وفاة والدها قبل تكريم السيسي لها، إلا أنها عزمت على الاستمرار في تحقيق حلمها وحلم والدها الذي أكدت أنه يشعر حاليًا بفرحتها بل يشاركها فيها.

وأضافت الخولي، أن المركز يعمل في صيانة جميع أنواع السيارات بمعدات حديثة تكفل بقيمتها صندوق «تحيا مصر» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، مشيرةً إلى أن مشوار كفاحها لم ينتهِ بل ما يزال مستمرًا، حيث تحلم أيضًا بأن تكون وكيًلا لإحدى الشركات العالمية في صيانة السيارات بمصر.

من جانبه، أكد العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، على استمرار دعم الدولة ورئيس الجمهورية لـ«لقاء الخولي» خلال الفترة القادمة وسائر الشباب لمن في مثل عمرها، وذلك في إطار جهود الدولة لرعاية أبنائها بالداخل والخارج.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى أن الفترة القادمة ستشهد المحافظة افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية للشباب، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وقوفا بجانبهم وتأكيدا على دور الدولة في دعمه.