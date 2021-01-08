الأرصاد تحذر: شبورة تصل حد الضباب وموجة أمطار تمتد للوجه البحري

حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية والتي تصل حد الضباب، في الفترة من السبت 8 يناير حتى الخميس 14 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد موجة من الأمطار تكون خفيفة على بعض المناطق وتصل لمتوسطة على مناطق آخرى.

وترصد «الوطن»، الظواهر الجوية المتوقعة التي تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، خريطة انتشار الشبورة بجميع المحافظات، ومناطق سقوط الأمطار، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 9 يناير 2021

ـ شبورة مائية تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 10 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة تصل نسبتها لـ 30%، على مناطق من حلايب، شلاتين على فترات متقطعة.

ـ شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 11 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة تصل نسبتها لـ 30%، على مناطق من حلايب، شلاتين على فترات متقطعة.

ـ شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 12 يناير 2021

ـ شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 13 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة تصل نسبتها لـ40% تقريبًا على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 14 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

ـ أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ونوّهت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً.