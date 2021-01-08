الشبورة المائية تجتاح شوارع الإسكندرية والكورنيش

اجتاحت مدينة الإسكندرية، اليوم، شبورة مائية حجبت الرؤية على الطرق الرئيسيةوالفرعية، وحذرت المحافظة قائدي السيارات وطالبتهم بتوخي الحذر أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم.

وعمت الشبورة الظهير الصحراوي كمناطق غرب كالعامرية وبرج العرب والعجمي الأقرب للطريق الصحراوي، بالإضافة إلى ظهورها في الظهير الزراعي كالمعمورة الاكثر قرب من محافظة البحيرة.

وشهدت الطرق في الساعات الأولى شبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عددا من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً، وناشد ضباط الإدارة العامة للمرور المواطنين، عدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لتجنب الحوادث المرورية.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأعلنت مصادر أمنية عدم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح حرصًا على حياة المواطنين، إثر وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف.

كما وضعت الإدارة العامة للمرور عدداً من الإرشادات للسائقين لتفادي الحوادث، تتضمن استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، لتنببه باقي قائدي السيارات، وعدم الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى، لتجنب دخول مناطق الشبورة بسرعة عالية.