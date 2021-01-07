عاجل.. الشبورة المائية تغلق محورين و4 طرق أمام حركة المرور

تسببت الشبورة المائية في إغلاق أكثر من محور وطريق أمام حركة المارة، إذ جرى غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، ومحور الضبعة أمام حركة المرور لوجود شبورة، وجرى غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة أيضًا، بالإضافة إلى غلق طريق العلمين الصحراوي، وجرى غلق طريق دمياط المتجه الي بورسعيد أمام حركة المرور أيضًا، وغلق طريق الاسماعيلية المتجه إلى بورسعيد أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أصدرت بيانها بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية كافة، من الجمعة الموافق 8 يناير وحتى الأحد 10 من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، أما شمال الصعيد فيكون دافئ نهارا.

وحذّرت من الانتشار الكثيف للشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب على غالبية الأنحاء، وبالنسبة إلى طقس بعد غد السبت، فإن التوقعات تشير إلى سيادة طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد.