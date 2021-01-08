عماد خليل: هذا البرلمان سيكون عونا للوطن والمواطنين

قال الكاتب الصحفي عماد خليل، إن هذا المجلس شهد زيادة كبيرة في عدد الشباب والمرأة وهو ما عالج قصورًا كبيرًا في العصور السابقة كانت تطالب القوى المدنية بالتعامل معه، لافتًا إلى أن الشباب المشارك في البرلمان مسيس ويعي جيدًا ما تحتاجه إلى البلاد، بالإضافة إلى المعينين الذين يعبرون عن مختلف الممجالات ويمتلكون خبرات واسعة، مؤكدا أن هذا البرلمان سيكون عونًا للوطن والمواطن المصري.

سنركز على التنمية والشباب والمواطنة

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «القيادة السياسية تولي ثقة كبيرة للاقتصاد المصري وبخاصة مع وجود منصات شبابية جيدة للغاية مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى ملف التنمية وما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تنمية الوطن وكل هذه الأمور سنركز عليها، بالإضافة إلى ملف المواطنة الذي أكتب فيه مقالات كثيرة».

وفي وقت سابق، قال «خليل» إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه ضمن الـ28 نائبا المعينين ببرلمان 2021، يعتبر تكليف، لافتًا إلى أنه مشغول دائمًا بالوطن ووعد بأنه سيخدمه بصرف النظر عن الزمان أو المكان.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تعمل ليلًا ونهارًا، وأنه يقتدي برئيس الجمهورية، كما أن كل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعملون من أجل تحقيق مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن القيادة مهدت الطريق للشباب والمرأة للمشاركة بقوة في العمل السياسي، ومن ثم فإنه سيعمل على خدمة مصر من خلال وجود بالمجلس.