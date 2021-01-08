«التنسيقية» تنشر السيرة الذاتية لأعضائها المعينين بمجلس النواب

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعيينات مجلس النواب الجديد، التي جاءت وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، وقالت التنسيقية في بيانها، اليوم: «تتشرف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنيل ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار ثلاثة من ضمن المعينين من أعضائها بمجلس النواب المصري».

واضاف البيان، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترى أنه من واجبها علي الجميع، نشر المؤهلات العلمية والعملية للأعضاء المختارين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وبيان قدرات هؤلاء الأعضاء وأسباب اختيار الرئيس لهم.

واشادت التنسيقية، بحرص القيادة السياسية علي تنوع المجلس واحتوائه كافة الخبرات من مختلف المجالات، وعلى وجود العنصر الشبابي بنسبة تتناسب مع توجهات الدولة لتمكين الشباب.

و تستعرض «الوطن»، في السطور التالية السيرة الذاتية لأعضاء التنسيقية المعينين بمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وهم : عماد خليل، آية مدني، هدى عبدالستار.

السيرة الذاتية للنائب عماد خليل

السيرة الذاتية للنائبة أية مدني

السيرة الذاتية للنائبة هدى عبد الستار

وزادت نسبة تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس النواب بعد التعيينات الأخيرة، حيث وصل عدد أعضائها بالمجلس إلى 31 عضوا.