«الرعاية الصحية» تتيح الاستشارات الطبية عن بعد بـ 8 تخصصات

أتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية خدمة الاستشارات الطبية عن بعد من خلال مبادرة «اطمن»، والتي تقدم الخدمة بشكل مجاني لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد والمسجلين بالمنظومة من أبناء محافظة الأقصر.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات استخدام خدمة الاستشارات الطبية عن بعد من خلال مبادرة «اطمن»، وفقًا لما حددته الهيئة العامة للرعاية الصحية.

خطوات استخدام خدمة الاستشارات الطبية عن بعد من خلال مبادرة «اطمن»

ـ تتيح الخدمة التحدث مع طبيب من أي مكان وفي أي وقت، من فريق أطباء «البالطو» المعتمدين عن بعد مجانًا، من خلال تطبيق «البالطو» المتاح تحمليه على جميع أجهزة الهاتف المحمول.

التخصصات التي تتضمنها مبادرة «اطمن»

تضم مبادرة «اطمن» أكثر من 90 طبيبا استشاريا وأخصائيا في 8 تخصصات طبية مختلفة من أكثر التخصصات التي نحتاجها بشكل متكرر وسريع، وهي «القلب - الباطنة - الأطفال - الجلدية - النفسية - التغذية - طب النساء - طب الأسرة».

طريقة التواصل مع مبادرة «اطمن»

ـ تواصل مع الطبيب من خلال مكالمة بالفيديو على التطبيق «بالطو»، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الضغط هنا.

ـ احجز استشارة حية بالفيديو مع الطبيب أينما كنت وفي الوقت المناسب لك، واحصل على تقرير طبي بعد الاستشارة.

ـ استمتع باستشارة مجانية 100% فور تسجيلك على التطبيق.

الاستشارات الكتابية:

ـ أرسل أسئلتك إلى أطباء المبادرة، وارفق صورة أو نتائج المختبر واحصل على إجابة في نفس اليوم مجانًا.

كيف يمكن لأطباء مبادرة «البالطو» تقديم المساعدة؟

ـ تقدم فرق اطباء مبادرة «اطمن» المساعدة في الحالات الغير طارئة مثل:

ـ حالات البرد والأنفلونزا.

ـ حالات الحساسية.

ـ استشارات الرضاعة الطبيعية.

ـ متابعة ما بعد الولادة.

ـ الاكتئاب واضطرابات المزاج.

ـ القلق والتوتر.

ـ استشارات زوجية.

ـ تغذية الطفل ورفع المناعة.

ـ زيادة أو خسارة الوزن.

ـ تغذية الحامل.

ـ تساقط الشعر ومشاكل البشرة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن التواصل مع الأطباء على تطبيق «البالطو»، على مدار اليوم، من خلال تحديد الطبيب والميعاد المناسب، كما نوهت المبادرة إلى أن تطبيق «البالطو» لا يحل محل المستشفيات ولا يمكنه تقديم الدعم في حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلات طبية.