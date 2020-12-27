«اطمن أنا جنبك» مبادرة «أولياء أمور مصر» ضد كورونا: بنعلمهم التعاون

«اطمن أنا جنبك».. مبادرة أطلقها ائتلاف أولياء أمور مصر، لحث المجتمع المدني وخاصة الأبناء لتقديم الدعم لمرضي فيروس كورونا كوفيد 19 بروح تعاون ومسسؤولية مجتمعية، من خلال مكالمة هاتفية أو تقديم وجبة غذاء صحية، في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات بالفيروس هذه الأيام، ما استوجب التفكير بطريقة إيجابية لمساعدة من يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، في الحجر المنزلي لحين خروجهم من الأزمة، سواء مساعدة عينية أو نفسية، لإضافية قيمة ومبدأ إنساني مهم لدى الطلاب، من خلال حث أولياء الأمور أبنائهم للاطمئنان على أصدقائهم المصابين بالهاتف والاطمئنان عليهم.

الحزاوي: المبادرة تعلم أبناءنا التعاون

«رغم بساطة الفكرة لكن لازم نفكر بعض كل فترة بدورنا وواجبنا تجاه الآخر، ومع تزايد الإصابات كان لازم نعلن عن المبادرة، خصوصا إن الجروب بيستهدف الأبناء، وبالتالي نكون علمناهم قيم أخلاقية إلى جانب هدف الجروب التعليمي».. قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر.

وتتابع «داليا» في حديثها لـ«الوطن»، أنّ وباء كورونا تسبب في حالة من الرعب والذعر للمصابين خاصة بعد انتشار أخبار حول السلالة الجديدة للمرض ومضاعفاته، في ظل موجة ثانية، وبالتالي جاء دورنا لإطلاق المبادرة في ضوء تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية لفيروس كورونا.

المجتمع المدني عنصرا أساسيا لمواجهة كورونا

دور المجتمع المدني، عنصر أساسي في معادلة التصدي لكورونا، بحسب «داليا»، التي ترى أهمية تفعيل الكثير من المبادرات لتخطي أزمة كورونا، وكما نهتم بتعليم أبنائنا، يجب تعليمهم القيم أيضا من خلال دفعهم للمشاركة في المبادرة عن طريق التواصل مع أصدقائهم المصابين بكورونا، أو توصيل وجبة غذاء مكوناتها صحية وتحتوى على الزنك والفيتامينات لتقوية المناعة أو الاتصال بهم لطمأنتهم ورفع الروح المعنوية لديهم والتي من شأنها أن تقوى المناعة.

وفي ظل انتشار وسائل تواصل عدة، يمكن عمل تواصل اجتماعي إلكتروني لرفع معنوياتهم وتخفيف قسوة الحجر عليهم، سواء من خلال مجموعات دعم أو حديث بين الأصدقاء وبعضهم البعض من خلال التواصل بشتى طرق التواصل عن بعد وموانسة وحدتهم قدر المستطاع، بحسب «داليا».