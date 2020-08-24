"الرعاية الصحية" تعلن امتداد مبادرة "اطمن" لتشمل محافظة الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، امتداد مبادرة "اطمن"، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لتصل اليوم إلى المسجلين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.

وأوضحت "الهيئة" في بيان منذ قليل، أن تفعيل مبادرة "اطمن"، سيطبق من خلال بدء تفعيل تطبيق (البالطو/ ElBalto)، لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، مجانًا، للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، وهي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويعد تطبيق (البالطو/ ElBalto)، منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع 93 من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين، في التخصصات الطبية "طب الأسرة، الباطنه، النساء، الأطفال، التغذية، الجلدية، النفسية، القلب"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية، أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو كول مع الطبيب المختص.

وحول آلية التسجيل عبر التطبيق، أوضحت "الهيئة"، أنه يتم تسجيل المريض عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، لتمكين المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.

واتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحميل تطبييق (البالطو/ ElBalto)، بعنوان مبادرة "اطمن"، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على الرابط التالي https://www.facebook.com/106553301075947/posts/161611952236748/

ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، من خلال الرابط http://bit.ly/elbaltoAndroidDownloadوكذلك الأيفون من خلال الرابط http://bit.ly/ElbaltoApp_IOS.