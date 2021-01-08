«متتخدعش» خطوات إضافة بعض الفئات لبطاقة التموين في يناير

سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإضافة المواليد بالنسبة لبعض الفئات إلى بطاقات التموين الخاصة بهم بداية من مطلع شهر يناير الجاري.

وهناك شروط يجب توافرها من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين نعرض أبرزها فيما يلي:

فئات جديدة يمكن إضافتها لبطاقات التموين في يناير

- أصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والحاصلين على معاش تكافل ومعاش كرامة يمكن لهم إضافة الأبناء على بطاقات التموين.

- ذوى الإحتياجات الخاصة والعمالة الموسمية وعمال التراحيل بالإضافة إلى الباعة الجائلين، من حاملي البطاقات التموينية يمكنهم وفق ما سمحت به وزارة التموين إضافة المواليد.

وسمحت وزارة التموين بالإضافة فقط للبطاقة التموينية، التى مقيد عليها أقل من 4 أفراد، حيث يسمح بالإضافة حتى الوصول للفرد الرابع وليس أكثر من ذلك.

أى فرد مضاف على البطاقة التموينية، سيتم منحه دعما تموينيا يصل إلى 50 جنيهًا، يتمكن من خلالهم بشراء أى من السلع المطروحة لدى البقالين التموينيين من ضمن 21 سلعة.

كيفية إضافة الفئات الجديدة إلى بطاقات التموين

عليك الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

ثم يجب عليك اختيار خدمة التموين.

ثم قم باختيار ضم افراد اسرتي من بين الخيارات المعروضة.

وبعدها قم بادخال جميع البيانات المطلوبة منك.

ثم اضغط على زر الموافقة.

ثم قم بالضغط على زر الارسال.

وبذلك تكون قد قمت باضافة المواليد على بطاقة التكوين 2021.

وكانت وزارة التموين قد حذرت أصحاب البطاقات من الوقوع في فخ إيهام من البقالين التموينيين، بأنهم يستطيعوا الإضافة، مؤكدة ان الطريقة الوحيدة للإضافة إما عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر أو عبر التوجه للمكتب التمويني الواقع في نطاق محل سكن صاحب البطاقة التموينية.

ويجب عليك عند التسجيل إحضار صورة من شهادة ميلاد الطفل المراد إضافته.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين أنها نفذت أكبر عملية تطوير للمكاتب التموينية لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.