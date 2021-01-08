تحذير من وزارة التموين في حالة إصدار بطاقة تموينية جديدة

تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، اهتماما كبيرا للمواطنين، وذلك لتوفير البطاقات التموينية للمستحقين في كل أنحاء مصر، وذلك من خلال إيصال الدعم لمستحقيه، مع حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، لذلك تعتبر البطاقات التموينية هي إحدى أهم أنواع الدعم الحكومي المقدم من قبل الدولة إلى المواطنين، والتي يتم التعامل معها عبر مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، والموقع الإلكتروني بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

وقد اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حالة إصدار بطاقة تموين جديدة، وأثبت مقدم الطلب أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الآتي:

- إلغاء البطاقة نهائيا.

- المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

- حالة استخراج بطاقة تموين جديدة، لابد أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين 4 أفراد بما فيهم مقدم الطلب.

- يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ومالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة.

- لا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن على ألا يكون أي منهم رب أسرة.

- يستغرق إصدار البطاقة الجديدة من أسبوع إلى 10 أيام من تسجيل الطلب ويُرسل رسالة نصية على هاتف المواطن تخبره إذا تم قبول طلبه أو أنه تم رفضه، وفي حالة الرفض سيتم ذكر الأسباب.

وفي حالة قبول الطلب سيرسل النظام رسالة نصية على هاتف المواطن بعد فترة أسبوعين عمل من تقديم الطلب تخبره أنه تم استخراج بطاقته، وعليه أن يتوجه لمكتب التموين حتى يستلمها.

- عندما يستلم المواطن بطاقته التموينية من المكتب عليه أن يرسل رسالة نصية بمبلغ قيمته «جنيه واحد» إلى نفس الرقم المذكور سابقًا ويكتب فيها رقم «1».

- سيرد النظام على المواطن برسالة نصية على هاتفه تتضمن رسالة الرقم السري الخاص ببطاقة التموين الخاصة بالمواطن وتفعيل البطاقة، ولأول مرة يحصل العميل على الرقم السري الخاص ببطاقة التموين بنفسه دون أن يطلع عليه أحد.