1100 مستفيد من «المشروع القومي لإحياء البتلو 5%» بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن عدد المنتفعين بـ«المشروع القومي لإحياء البتلو 5%» بنطاق المحافظة، بلغ 1100 مستفيدا، بإجمالي عدد رؤوس 14581، وبإجمالي مبالغ منصرفة 129 مليون جنيه من البنك الزراعي المصري.

كما أجرى المشروع عدد 424 متابعة خلال عام 2020 على المستفيدين من المشروع القومي لإحياء البتلو 5%، ومتابعة الندوات الإرشادية التي يتم تنفيذها في المراكز أولا بأول.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية، وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية وصغار المزارعين، من خلال تنشيط وتعظيم الاستفادة من المشروع القومى لإحياء البتلو، والحصول على قروض ميسرة بمبادرة البنك المركزي، لاستكمال الطاقات الاستيعابية، وملء الفراغات بالمزارع، لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، وتشجع المربين بزيادة طاقة مزارع الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه، صرح مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من عمل الحصر العام للماشية بنطاق المحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية بالبحيرة من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال ودواب 706818 رأس ماشية، وبلغ إجمالي كميات الألبان بنطاق المحافظة الموردة يوميا 580 طنا، كما بلغت كمية اللحوم الحمراء المنتجة 37 طنا.

«الزراعة العضوية وتحليل التربة»: دورة تدريبية بمشروع التنمية الريفية

وفي إطار آخر، افتتح في وقت سابق وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، برنامجا تدريبيا بعنوان «الزراعة العضوية وتحليل التربة» بمشروع التنمية الريفية بالبحيرة، وحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعة ومركز البحوث الزراعية المتخصصة وبعض المتخصصين بمديرية الزراعة ومشروع التنمية الريفية.

حيث تم تعريف المتدربين بالأنشطة المختلفة والأعمال القائمة حاليا، وأيضا التي يتم تجهيزها لخدمة البحيرة، مثل معمل الزراعة العضوية وزراعة الأنسجة بالإضافة إلى معمل أمراض نحل العسل ومعمل إنتاج تقاوى عيش الغراب والذي سيكون الأول من نوعه بمحافظة البحيرة.